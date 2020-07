Inédito: líderes da Google, Facebook, Amazon e Apple dão explicações ao Congresso dos EUA

Os líderes das quatro grande tecnológicas norte-americanas — Amazon, Apple, Facebook e Alphabet (dona da Google) — prestam esta quarta-feira à tarde, por videoconferência, esclarecimentos ao Congresso norte-americano. O objectivo: mostrar aos reguladores norte-americanos, com poder para separar o império das quatro gigantes, que não usam os dados, ferramentas e informação que têm para monopolizar o mercado e impedir novas empresas de florescerem nas áreas do comércio, navegação, e comunicação online.

Há um ano que o subcomité do Congresso norte-americano, responsável por assuntos relacionados com práticas monopolistas e anticoncorrência, está a investigar as grandes companhias tecnológicas por suspeitas de prática anticoncorrencial. Ao todo, as empresas já forneceram mais de 1,3 milhões de documentos.

Dos quatro, apenas a Amazon se estreia em frente aos reguladores.

O que está em causa?

A Google não é inexperiente a enfrentar acusações de abuso de poder. Nos últimos três anos, a empresa foi multada três vezes pela Comissão Europeia por práticas anticoncorrenciais com várias das suas ferramentas, somando 8000 milhões de euros a coimas. A multa mais recente, em 2019, foi de 1490 milhões de euros. Esta quarta-feira as atenções voltam-se também para a forma como a empresa destaca as suas ferramentas e produtos no motor de busca e nos telemóveis Android (da Google).

O Facebook é outra empresa habituada ao escrutínio dos reguladores. Nos últimos anos, a empresa realizou várias audiências com reguladores norte-americanos e europeus devido ao escândalo Cambridge Analytica, em 2018, em que se descobriu que uma consultora britânica usou dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook, sem autorização, para orquestrar campanhas políticas personalizadas em todo o mundo.

Esta quarta-feira, porém, o foco é o poder e domínio da tecnológica norte-americana no campo das redes sociais e plataformas de mensagens. Além do Facebook, a empresa de Mark Zuckerberg é dona da rede social Instagram e dos sistemas de mensagens Messenger e WhatsApp, somando dois mil milhões de utilizadores mensais em todo o mundo.

A Apple está debaixo de olho pela dificuldade de alguns criadores de aplicações disponibilizarem produtos na App Store, a loja oficial da Apple, se competirem com determinadas ferramentas da empresa.

Já a Amazon enfrenta acusações de usar dados de empresas que usam a sua plataforma de comércio online para desenvolver os seus próprios produtos, e organizar a forma como os produtos são apresentados na sua plataforma em seu benefício.