Psicólogos e terapeutas na escolas: contratos de 1500 técnicos especializados serão renovados

Cerca de 1500 técnicos especializados, como psicólogos e terapeutas, e também formadores, que estão ao serviço das escolas, vão ter os seus contratos renovados para o próximo ano lectivo. Os seus vínculos terminavam no final do mês de Agosto e o Ministério da Educação autorizou a sua prorrogação nos casos em que as necessidades se mantêm.

Continuar a ler