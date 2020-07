Ex-deputado Agostinho Branquinho acusado de tráfico de influência

O Ministério Público acusou um antigo deputado de tráfico de influência e prevaricação num caso relacionado com processo de licenciamento e construção do Hospital de São Martinho, uma unidade privada de saúde, em Valongo. O PÚBLICO apurou que se trata do social-democrata Agostinho Branquinho, que foi deputado e secretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social. Actualmente é administrador do Hospital da Prelada, da Santa Casa da Misericórdia do Porto.

Contactado pelo PÚBLICO, foi a mulher do antigo governante, Carla Branquinho, que atendeu o telefone e confirmou que o marido foi acusado neste caso. “A acusação é um chorrilho de mentiras apenas para difamar”, afirma Carla Branquinho, que garante que há erros factuais no texto. "Dizem que ele era deputado em 2002, mas ele só foi deputado em 2005”, exemplifica.

Numa nota publicada esta quarta-feira pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, que relata factos ocorridos entre 2003 e 2007, dá-se conta que aos dez arguidos acusados é imputado o crime de prevaricação, havendo ainda quatro que respondem por dois crimes de falsificação de documento agravados. Sem identificar qualquer dos acusados, o Ministério Público indica que do rol faz parte um arguido que era deputado na altura, um então presidente da Câmara de Valongo, dois vereadores, três técnicos da autarquia, além do administrador da sociedade promotora da obra e de vários profissionais ligados ao projecto.

O Ministério Público considerou indiciado que o arguido que exercia à data funções de deputado “aceitou ajudar o promotor do investimento, a troco de quantia em dinheiro, para que usando da sua influência política junto do presidente da câmara municipal e dos vereadores lograsse que a construção pudesse ultrapassar os limites legais impostos pelo PDM”, lê-se no comunicado. Ou seja, será o deputado o arguido acusado de um crime de tráfico de influência.

O licenciamento da obra, refere a nota, iniciou-se em 2003 e previa a construção de quatro pisos, os dois primeiros para uma policlínica e os restantes para escritórios. “Mas em 2004, o promotor do investimento solicitou ao município de Valongo a declaração de interesse público, com o consequente aumento do índice máximo de construção de 0,8 inicialmente aprovado para o máximo de 1,5 previsto no PDM de Valongo para obras declaradas de interesse público”, lê-se no comunicado.

Pisos acrescentados sem licenciamento

Essa declaração excepcional era justificada com a criação no edifício de um centro de noite para idosos, destinado a 20 pessoas, que resultaria de uma parceria entre o promotor da obra e uma IPSS. Esse pedido foi aprovado em reunião de câmara, em Maio de 2005, sem que fosse exigida qualquer prova do que se alegava. “Parceria que, mais diz o Ministério Público, nem sequer existia, não havendo qualquer protocolo ou instrumento semelhante, entendimento ou sequer projecto, entre a promotora e a IPSS”, diz a nota.

O Ministério Público diz que o edifício foi construído com sete pisos, sem que o acrescento de três andares fosse objecto de qualquer pedido de licenciamento adicional, para além do projecto inicial, que previa quatro pisos. “Apesar deste acrescento de três pisos não licenciados, foram várias as atestações sucedidas por técnicos responsáveis de que a obra fora executada de acordo com o projecto aprovado, nomeadamente na vistoria para efeitos de concessão de licença de utilização, em 9 de Novembro de 2006”, refere a PGDL.

Em Setembro de 2007, segundo o comunicado, o promotor da obra deu entrada no município de Valongo de um pedido de ampliação do edifício, “fazendo, então sim, referência aos sete pisos, como se estes não estivessem já construídos”. O município terá tratado do processo “ficcionando-se que a obra ainda não estava construída”, o que permitiu a emissão de alvará de obras de ampliação a 10 de Dezembro de 2007 e a emissão de alvará de utilização apenas 11 dias depois, a 21 de Dezembro.