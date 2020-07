Deputados do PS querem saber se interior estará entre escolas piloto com manuais digitais

Um grupo de 20 deputados socialistas, na sua maioria do interior do país, questionou nesta quarta-feira o ministro da Educação sobre a inclusão das regiões do interior nas dez escolas piloto onde vão ser introduzidos manuais escolares digitais.

Esta pergunta dirigida a Tiago Brandão Rodrigues foi subscrita, entre outros, pelo deputado Nuno Fazenda, pelo membro do Secretariado Nacional e “vice” do Grupo Parlamentar do PS Porfírio Silva e pelo coordenador da bancada socialista na Comissão Parlamentar de Educação, Tiago Estêvão Martins.

Segundo estes deputados do PS, no âmbito da Escola Digital, “o Governo prevê o apoio à produção de novos recursos didácticos e educativos no sentido de incrementar a desmaterialização de manuais escolares, tendo sido anunciada a intenção de avançar com manuais escolares digitais num grupo de 10 escolas piloto”.

Para estes deputados socialistas, “tendo em conta que a coesão territorial é uma causa nacional e que as políticas públicas das mais diferentes áreas de governação têm adoptado medidas de discriminação positiva do interior”, é essencial que “o reforço do investimento no interior” inclua o domínio da educação.

Desta forma, este grupo de 20 deputados do PS quer saber “se no grupo de dez escolas piloto com manuais escolares digitais, o interior será devidamente contemplado”.

Requerem ainda ao ministro da Educação que seja facultada a “indicação sobre as escolas seleccionadas, logo que a informação esteja disponível”.

Nuno Fazenda, primeiro subscritor da pergunta ao ministro da Educação, manifesta-se convicto de que, “na escolha das escolas-piloto para a introdução de manuais digitais — e em linha com o que tem sido feito nas diferentes áreas governativas —, o interior será devidamente contemplado”.

Esta pergunta ao ministro da Educação é ainda subscrita pelos deputados socialistas Hortense Martins, Joana Bento, Jorge Gomes, Francisco Rocha, Ascenso Simões, José Rui Cruz, João Azevedo, Lúcia Silva, Maria da Graça Reis, Santinho Pacheco, Cristina Sousa, Ricardo Pinheiro, Luís Testa, Norberto Patinho, Luís Capoulas Santos, Pedro do Carmo e Telma Guerreiro.