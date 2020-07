Violações da disciplina de voto na bancada do PSD devem ficar sem sanção

Os sete deputados do PSD que violaram a disciplina de voto, imposta pela direcção nacional do partido na votação do fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, no âmbito da revisão do regimento da Assembleia da República, não devem ser alvo de qualquer sanção disciplinar por parte do conselho de jurisdição nacional (CJN) do partido. É que o novo Regulamento Interno do Grupo Parlamentar (RIGP) refere que a direcção do partido não pode impor disciplina de voto sobre uma matéria sem realizar uma reunião formal com o grupo parlamentar para discutir o assunto. E esta não existiu.

