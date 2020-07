Sócrates baralhou o jogo e ajudou a reeleger Barreto no PS-Braga

O deputado Joaquim Barreto, reeleito há dias presidente da distrital de Braga do PS, agradeceu ao antigo primeiro-ministro, José Sócrates, no seu discurso de vitória, o apoio que lhe deu na campanha, em Barcelos, para as eleições federativas. “Quero aqui agradecer ao engenheiro José Sócrates, pessoa que nunca abandonei e com quem mantive sempre contacto, pelo apoio que, em Barcelos, nos deu nesta campanha”, declarou o deputado socialista na intervenção na noite eleitoral em que foi reeleito, com 2200 votos contra 1469 dos sufrágios obtidos pelo seu adversário, Ricardo Costa, que liderou a lista B.

