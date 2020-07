BE questiona Governo sobre salários em atraso no SNS

O BE enviou ao Ministério da Saúde um conjunto de perguntas sobre os atrasos no pagamento dos cerca de 60 psicólogos contratados para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito do reforço da resposta à saúde mental durante a pandemia covid-19. De acordo com o deputado bloquista Moisés Ferreira, os profissionais contratados para a linha de saúde 24 (SNS24) estão em “vínculos precários”, em regime de recibos verdes e com um limite máximo de prestação de serviços de 180 dias. Os bloquistas querem ainda esclarecer se não existem outros profissionais, nomeadamente enfermeiros, na mesma situação e condena que “profissionais de saúde a desempenhar funções-chave no combate à pandemia sejam tratados desta forma”.

Continuar a ler