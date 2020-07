Ramalho e o Novo Banco

É chocante ver a forma como o Novo Banco vendeu, a preço de saldo, imóveis que eram sua propriedade. É chocante ver que está tudo legal porque o Fundo de Resolução, ou seja, os contribuintes portugueses, vão acabar por pagar tudo. É chocante ler o comunicado de hoje do Novo Banco. É chocante ver que António Ramalho não tem qualquer pingo de vergonha. Mas o mais chocante de todas as coisas é ver como António Ramalho está de acordo com tudo. António Ramalho diz que quer deixar o banco limpo e à custa dos portugueses vai consegui-lo. Afinal, onde está o “saber” de tão “ilustre” gestor pago a peso de ouro e que só sabe pedir dinheiro ao Fundo de Resolução? (…) O mais chocante de tudo, e vê-se através do comunicado de ontem do Novo Banco sobre a venda de imóveis, é que António Ramalho não está ao serviço da verdade. Mais um, paciência.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Palavras e actos

Em declaração exclusiva que me fez para o DN, nos anos 80, o saudoso Mota Pinto, um dos principais artífices do Bloco Central, salientou que fala-se de mais e faz-se de menos nos órgãos de soberania. O fim dos debates quinzenais, que tanta celeuma causou, poderá ser visto à luz desta afirmação de Carlos Alberto da Mota Pinto, o terceiro e último líder genuinamente social-democrata do PSD. Os dois primeiros foram, como é sabido, Francisco Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão.

Numa altura em que se prefigura novo Bloco Central na sociedade portuguesa – em muitos casos, como neste dos debates quinzenais, é até já uma realidade bem viva e actuante –, as palavras de Mota Pinto ganham extrema acuidade e encerram em si mesmas uma enorme veracidade. Os políticos dividem-se em fazedores e palradores. Quanto mais houver do primeiro grupo, melhor será para o país. (…) E, de facto, o nosso país fica, claramente, a lucrar com o fim dos debates quinzenais, geradores da chicana política e de soundbytes, feitos para abrir os telejornais, como disse, e bem, Rui Rio. Que venham os debates a sério. (…)

Simões Ilharco, Lisboa

Ódio racista

Um português negro de 39 anos foi alvo de quatro tiros à queima-roupa, tendo sido assassinado! Deixa três menores órfãos. O assassino já se tinha vangloriado de ter matado “pretos” em África. Testemunhas confirmam estas afirmações, adiantando tratar-se de um crime de ódio racista. Quem mais tem de morrer às mãos do mais que miserável racismo para se criminalizar os crimes raciais? (…)

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Museu Agrícola

Leio que o Museu Agrícola, instalado na antiga casa de lavoura senhorial do “Barão do Ave”, palacete de 1889, situado em Vairão, Vila do Conde, está no mais completo abandono, bem como o seu valioso acervo de mais de 2500 peças de valor incalculável está também ao deus-dará. Um povo que não preserva o seu passado quase milenar jamais criará raízes para se perpetuar no presente, rumo ao futuro.

José Amaral, Vila Nova de Gaia