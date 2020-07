Praias de Santo António e Monte Gordo interditadas a banhos devido a coliformes

As autoridades marítimas ordenaram esta quarta-feira a interdição de banhos nas praias de Santo António e Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António, devido à presença de coliformes na água, disse o capitão do porto.

“As bandeiras vermelhas foram hasteadas nas praias de Santo António e Monte Gordo, devido à presença de bactérias na água”, afirmou à agência Lusa o capitão do porto de Vila Real de Santo António, Rui Andrade.

A interdição está em vigor desde cerca das 15h e “as pessoas são desaconselhadas a ir a banhos” enquanto a mesma estiver em vigor, alertou a mesma fonte.

As bandeiras vermelhas vão permanecer hasteadas em ambas as praias até a Agência de Portuguesa do Ambiente (APA) proceder a novas análises que certifiquem a inexistência de bactérias na água.

Às 16h12, apesar de a proibição já estar em vigor, o site de informação da APA que faz a monitorização da capacidade das praias determinada para evitar a propagação da pandemia de covid-19 ainda classificava a qualidade da água na praia de Monte Gordo e na de Santo António como excelentes.