Fartos do rio Vizela a correr vermelho, cidadãos não desistem de lutar

Com um passado manchado pelos resíduos das indústrias têxteis, o afluente do Ave tem aparecido vermelho nos verões mais recentes. Cidadãos culpam ETAR a cargo da Águas do Norte e lutam por um rio diferente, juntando-se para cuidar de zonas ribeirinhas ou queixando-se às entidades competentes. Câmara já ameaçou boicote às próximas eleições presidenciais.