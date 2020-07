Contentores dificultam regresso às aulas na EB Teixeira de Pascoaes

Os problemas não de hoje e a revolta também não. Mas com as restrições que a pandemia vai impor no regresso às aulas, as preocupações aumentam. Numa escola que tem funcionado em contentores, como vai ser a partir de Setembro? “O que mais me revolta é a inacção dos órgãos competentes para resolver problemas, no fundo, de salubridade. Debatemo-nos com problemas básicos, de higiene”, diz Catarina Mateus, vice-presidente da Associação de Pais e mãe de dois alunos da escola básica Teixeira de Pascoaes, em Alvalade, Lisboa.

Escolas estão a ser vistoriadas Em resposta a questões levantadas por vereadores do PCP, CDS e PSD sobre o início do ano lectivo, Manuel Grilo avançou que estão a ser realizadas vistorias a escolas do 2.º e 3.º ciclos e secundárias, como já tinha decorrido em estabelecimentos do 1º. Ciclo e jardins de infância, com o objectivo de verificar que os planos de contingência são adequados. Essas equipas são compostas por elementos do departamento de Educação, dos serviços de Protecção Civil, da Saúde, do INEM, e da direcção municipal de manutenção e conservação, que verificam ainda se é necessária alguma reparação. Segundo disse Manuel Grilo, as vistorias arrancaram esta quarta-feira e vão prolongar-se durante o mês de Agosto. Na câmara, o arranque do ano lectivo é visto com alguma “preocupação”, sobretudo nas escolas do primeiro ciclo e pré-escolar, uma vez que não está previsto para estes alunos o uso de máscara. “Está ser estudado o regime de bolha, em que as turmas não se misturam no momento da entrada, da saída e nos intervalos”, referiu Grilo. Uma solução que, antecipa, não será fácil de implementar junto dos estudantes dos primeiros níveis de ensino. O período de almoço será também crítico e há ainda bastante indefinição à forma como se conciliará a presença dos alunos, sendo certo que “os refeitórios escolares dificilmente funcionarão como nos anos anteriores”, reconheceu o vereador. Para tentar encontrar alternativas ao modelo actual, a câmara está a reunir com os agrupamentos escolares e as juntas de freguesia para garantir que todas as crianças almocem “respeitando as normas da DGS relativamente ao distanciamento físico”. Em caso de contágio, o vereador da Educação notou ainda que foram fornecidos às escolas computadores e routers de acesso à Internet. Por isso, se for necessário passar algumas turmas para regime não presencial, as escolas “estão hoje melhor equipadas para poderem colocar uma, duas, três quatro turmas em ensino à distancia”, considerou. Segundo disse Manuel Grilo, foram distribuídos pelos agrupamentos 3319 computadores.

Basta andar pelas instalações para perceber a que se refere: o recreio está ocupado por monoblocos com uma cobertura de metal. É aqui que se situam as salas de aula e as casas-de-banho (apenas duas, para uma escola de 330 alunos). A cobertura foi colocada depois porque os contentores não estavam preparados para o exterior e o calor em excesso ou a chuva a entrar nas salas motivaram a medida.

O espaço é apertado e cinzento. O que não facilita o cumprimento das recomendações sanitárias da Direcção-Geral de Saúde para o regresso às aulas. A entidade recomendou o distanciamento físico de um metro entre alunos, “sempre que possível”. O problema é esse: há casos em que isso é impossível e muitas escolas vão ter de manter a disposição de dois alunos por carteira. “Não são instruções nem são regras sanitárias, são recomendações sanitárias. O agrupamento, zeloso por isso, tentou implementá-las e percebeu que não há condições aqui para ter as aulas. É preciso aumentar a volumetria, mudar o mobiliário ou encontrar uma solução alternativa. Neste momento, a escola está a decidir-se por um plano B, através de um funcionamento em espelho”, diz Pedro Aparício, que tem uma filha na escola.

O espelho está no edifício original que se mantém de pé uma vez que as obras de modernização foram interrompidas. É aqui que se realizarão as aulas em Setembro, num sistema de rotatividade de turmas. Os monoblocos servirão para as actividades da Componente de Apoio à Família (CAF), que, no caso da Teixeira de Pascoaes, são asseguradas pela própria associação de pais. Enquanto uns terão aulas, outros estarão no CAF, trocando no turno seguinte. Mas o edifício principal também tem vários problemas, visto que não tem casas-de-banho nem lavatórios.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) referiu que efectuou vistorias a todas as escolas do município com jardim-de-infância e primeiro ciclo, admitindo que “várias adaptações para garantia de planos de contingência foram realizadas de forma a assegurar a segurança das actividades extracurriculares que lá tiveram lugar.”

A escola teve uma visita no dia 28, na qual se levantaram “todas as necessidades urgentes de manutenção, de modo a cumprir todos os requisitos de saúde pública para o início das aulas.” A Câmara assegurou que as intervenções “estarão prontas antes do início do ano lectivo [em Setembro]”.

Na reunião de câmara desta quarta-feira, o vereador da Educação, Manuel Grilo, afirmou que tem estado em “diálogo contínuo” com a associação de pais da Escola Teixeira de Pascoaes e que está marcada para a próxima sexta-feira uma reunião para discutir “in loco o que é possível melhorar e resolver”.​

Nesta quarta-feira ainda há várias crianças a correr pelo recreio. Muitas já se habituaram à situação, e algumas nem conhecem uma escola diferente. A Escola Básica Teixeira de Pascoaes já tem monoblocos desde 2016 mas as obras só começaram no ano seguinte. Iniciaram-se para reabilitar a escola no âmbito do programa Escola Nova, sem descurar o desenho original do arquitecto Ruy Athougia. Num pára e arranca constante, foram interrompidas em Março de 2018, já depois de terem sido feitas algumas demolições, uma vez que a CML entendeu que o empreiteiro estaria a mexer onde não devia, comprometendo a segurança do edifício, e o contrato foi rescindido. Lançou-se outro concurso público após revisão do projecto, que se concluiu com a assinatura de contrato com outra empresa, em Abril de 2020. As obras recomeçaram no dia 13. A empreitada custará 4,1 milhões de euros mais IVA, e a CML prevê a sua conclusão para o último trimestre de 2021.

Já houve quem retirasse os filhos da escola por causas das condições em que se encontra, embora elogiando a parte pedagógica. “Acho que é reconhecido por todos que o ensino nesta escola é de excelência, e o trabalho que tem sido feito pelos docentes acaba por ser a ‘desculpa’ para mantermos os nossos filhos nesta situação. Este agrupamento de escolas é pioneiro no modelo da flexibilização curricular”, conta Patrício. Refere-se a iniciativas da escola, como visitas ao lar de idosos do bairro de Alvalade ou manutenção da horta, que pretendem conferir um sentido de comunidade e de autonomia às crianças.

A palavra de ordem é a resiliência, dos pais e docentes que continuam a insistir na retirada dos monoblocos e na melhoria das condições sanitárias junto da CML e da Junta de Freguesia de Alvalade. Até porque até final de 2021, os filhos continuaram a ter de usar instalações sanitárias deficientes e a brincar num espaço onde as coberturas de plástico se encontram despedaçadas ou em risco de cair e os postes que as seguram estão cobertos de ferrugem. O único bebedouro operacional, de momento interdito devido às restrições motivadas pela pandemia de covid-19, funciona através de um garrafão de plástico prestes a desmanchar-se, suspenso por um cabo.

Pedro Aparício conta que houve um dia em que um quadro eléctrico explodiu a meio de uma aula. “A sala não tem detectores de incêndio e o quadro eléctrico está ao lado da porta. Se isto tivesse sido um foco de incêndio ninguém saía desta sala, até porque as janelas estão todas com grades”, desabafa.

