No Rebel Café há uma vista de Lisboa digna de postal e o seu cão pode acompanhá-lo

Com o miradouro de São Pedro de Alcântara logo ali, o Rebel Café tem mesas individuais junto às grandes vitrinas e dispõe de wi-fi para quem se quiser sentar a trabalhar. A melhor parte? Pode levar o seu cão – o espaço é pet-friendly.

O confinamento trouxe a ideia ao Grupo Bomporto, gestor do hotel The Lumiares, de abrir este espaço, que dá também apoio aos pequenos-almoços da unidade hoteleira.

Foto Rebel Café DR

O conceito passa por proporcionar a quem quiser trabalhar fora de casa um lugar com um ambiente cosmopolita e descontraído. O espaço conjuga um estilo minimalista com cores pastel e linhas rectas e as mesas individuais funcionam também como mesas de trabalho (com tomadas).

Com decoração original da Quiet Studios, pela mão da designer Daniela Franceschini, e mobília da marca dinamarquesa Menu, o Rebel Café pretende ainda oferecer escolhas simples e práticas na ementa.

Muesli Bowl DR Banana Bread DR Sanduíche de frango DR Sanduíche de cogumelos e pesto de abóbora em bolo do caco DR Fotogaleria DR

Desde opções de pequeno-almoço, como a Muesli Bowl ou o Banana Bread, acompanhados de várias escolhas de café, até às sanduíches para almoço ou jantar de frango e bacon, presunto com serra da estrela e compota de figo, ou cogumelos com pesto de abóbora em bolo de caco. Há ainda uma variedade de gelados especial: a marca Gelatommy, criada pelo italiano Tomaso, que entre vários sabores inclui um muito português: o pastel de nata.

Mas há outra vantagem no Rebel Café, pelo menos para quem gostar de passear pela cidade acompanhado pelo seu cão: os caninos podem entrar à vontade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O café fica no piso térreo do hotel The Lumiares, também com entrada pela Rua do Diário de Notícias, um hotel com meia centena de apartamentos de luxo que abriu em 2017 no antigo Palácio dos Condes de Lumiares.

Após o encerramento causado pela pandemia, o hotel reabriu a 20 de Julho. Para esta semana está prevista a reabertura do restaurante-rooftop do hotel, Lumi, com boas e altaneiras vistas garantidas.

Texto editado por Luís J. Santos