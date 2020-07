Covid-19. Estados Unidos ultrapassam 150 mil mortos: a dor no país mais afectado pela pandemia

Os Estados Unidos ultrapassaram esta quarta-feira as 150 mil mortes por covid-19. O país é o mais afectado pela pandemia no mundo, tanto no número de vítimas mortais como no total de casos de infecção.

Nestas imagens da agência Reuters, é visível como a doença provocada pelo novo coronavírus tem afectado tantas pessoas, desde os profissionais de saúde aos doentes infectados, passando pelos seus familiares e por aqueles que contactam de perto com a dor e a morte.