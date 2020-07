Parte das cativações e regras de execução do OE ainda estão por definir

Passados quase sete meses desde o início do ano, o Governo ainda tem por aprovar o decreto-lei de Execução Orçamental, o documento em que são dadas as instruções aos serviços sobre os procedimentos a seguir na gestão das finanças públicas. Sem este documento, permanece a incerteza se as cativações que normalmente aí são introduzidas serão este ano mesmo para aplicar.

