Marcelo promulga apoio extraordinário à retoma, mas preferia layoff simplificado

Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve reunido esta quarta-feira com centrais sindicais e confederações patronais com assento na Concertação Social, promulgou já a medida extraordinária do Governo que visa apoiar as empresas a fazer a transição para a retoma económica, aprovado em Conselho de Ministros na segunda-feira passada.

No site oficial, e sob o título – no actual contexto um pouco confuso dada a multiplicidade de diplomas em vigor e prestes a ser alterados no final deste mês – “Presidente da República promulga diploma do Governo sobre layoff”, é dito que “o Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que cria o apoio extraordinário à retoma progressiva de actividade em empresas em situação de crise empresarial com redução temporária do período normal de trabalho”.

O texto que comunica a promulgação faz questão contudo de salientar que esta é uma tomada de decisão de Marcelo Rebelo de Sousa com reservas. Nomeadamente, começa a comunicação, tendo o Presidente da República “sustentado o prolongamento do regime vigente de layoff simplificado, até ao fim do ano, por razões substanciais e de continuidade administrativa, atendendo à preocupação de melhoria imediata de rendimentos – mesmo se com potenciais efeitos redutores no universo de beneficiários – e à urgência de não interromper o que tem sido uma almofada social essencial para mais de oitocentos mil trabalhadores”.