V. Setúbal e Desp. Aves relegados para o Campeonato de Portugal

A Comissão de Auditoria da Liga reprovou esta quarta-feira os processos de licenciamento do V. Setúbal e do Desp. Aves, que arriscam a relegação para os campeonatos não-profissionais, tendo três dias para recorrer da decisão junto do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e evitar a despromoção administrativa.

Em caso de recurso, que terá efeitos suspensivos, será necessário aguardar pela confirmação da continuidade do Portimonense (despromovido na última jornada) na I Liga.

As implicações desta decisão abrem ainda uma segunda vaga na II Liga, que beneficiaria o Cova da Piedade, penúltimo classificado do segundo escalão do futebol profissional português.