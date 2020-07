Tiago Mendes é o novo treinador do V. Guimarães

Tiago Mendes, de 39 anos, é o novo treinador do Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, tendo assinado um contrato válido por duas épocas, confirmou o emblema minhoto em nota publicada no sítio oficial.

Tiago Mendes vai orientar a equipa dos Conquistadores

O antigo internacional português vai orientar a equipa dos Conquistadores durante as próximas duas épocas desportivas.

O substituto de Ivo Vieira no comando técnico vitoriano vai cumprir a primeira experiência como técnico principal de um clube, após ter sido treinador adjunto de Diego Simeone no Atlético de Madrid, na época 2017/18, e orientado a selecção sub-15 de Portugal, em 2019.

Internacional pela selecção portuguesa em 66 ocasiões, com três golos marcados, Tiago Mendes iniciou a carreira de futebolista profissional no Sporting de Braga, em 2000/01, e encerrou-a no Atlético de Madrid, em 2016/17, tendo, pelo meio, representado o Benfica, o Chelsea, o Lyon e a Juventus.