Peritos chumbaram o ventilador Atena, mas Infarmed “aprovou-o” na mesma

O ventilador Atena, desenvolvido pelo CEiiA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento, em Matosinhos, teve uma “autorização excepcional” do Infarmed para uso no contexto do combate à pandemia da covid-19. O CEiiA recebeu a novidade a 14 de Julho e, no dia seguinte, anunciou-a na sua página no Facebook. Mas, ainda que a deliberação conselho directivo do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, empregue a palavra “autorização” relativa ao uso do Atena durante a pandemia, na realidade esse uso teve o parecer negativo do grupo de peritos criado especificamente para avaliar os ventiladores pulmonares no âmbito da covid-19. Os peritos chumbaram-no por unanimidade.

