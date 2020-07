Dos 500 aparelhos fabricados até ao momento da primeira versão do ventilador Atena, 100 já seguiram para o Brasil. O envio foi ainda prévio à decisão do Infarmed que estabeleceu, no final de Junho, uma série de condições que limitam fortemente o uso da primeira versão deste aparelho em Portugal mesmo no contexto da pandemia da covid-19.

Continuar a ler