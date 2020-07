Quase mil condutores foram detidos por falta de carta entre Março e Julho

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 947 pessoas entre 18 de Março e 18 de Julho por condução sem carta, anunciaram esta terça-feira as autoridades. Em comunicado, a PSP assinala que “durante a pandemia actual registou-se um aumento significativo no número de detenções por falta de carta”.

Segundo a polícia, no mesmo período de 2019 foram detidas 547 pessoas por suspeita de prática do crime de condução sem habilitação legal. As 400 detenções registadas a mais em 2020 equivale a um aumento de cerca de 73% no número de condutores detidos por falta de carta.

A PSP aproveita para apelar “a que conduzam apenas aqueles que estiverem habilitados para o efeito, adoptando medidas preventivas e conscientes”.

O período das detenções engloba o estado de emergência nacional, que durou desde 19 de Março até 3 de Maio, e o estado de calamidade, que durou do dia 3 de Maio ao final de Junho, além de uma boa parte do período de desconfinamento. A 25 de Junho, o primeiro-ministro anunciava que o país passava para estado de alerta, excepto a Área Metropolitana de Lisboa.

Apesar do número mais elevado de condutores sem habilitações para conduzir na estrada, nos primeiros cinco meses do ano houve menos acidentes e menos feridos e mortos na estrada. Em Junho, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária dizia que, em relação aos cinco primeiros meses de 2019, houve menos 4531 acidentes com vítimas (-32,8%), menos 63 vítimas mortais (-32,5%), menos 226 feridos graves (-26,8%) e menos 5824 feridos leves (-35%).