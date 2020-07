Madeira: máscara vai passar a ser obrigatória, mesmo na rua

A partir do próximo sábado, dia 1 de Agosto, passa a ser obrigatório o uso de máscara social em todo o espaço público na Madeira: mesmo nas ruas. A decisão do governo regional madeirense será anunciada esta tarde, e está inserida num pacote de novas medidas que serão implementadas no arquipélago, no combate à pandemia de covid-19.

A medida estava a ser equacionada há algumas semanas, e estava previsto entrar em vigor só em Setembro, com a abertura do ano lectivo. Mas, segundo escreve o Diário de Notícias da Madeira, e confirmado pelo PÚBLICO, foi decidido antecipar a implementação desta directiva depois de, há duas semanas, uma prova de automobilismo ter levado milhares de madeirenses para as estradas, sem respeitar o distanciamento social.

O presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, foi bastante crítico na altura, e ameaçou suspender outra prova, o Rali Vinho Madeira – que traz à região, em Agosto, os principais pilotos nacionais e muitos internacionais – se não forem cumpridas as orientações das autoridades de saúde. Foi para minimizar o impacto desta prova nos números de covid-19 e responder também aos recorrentes aglomerados de pessoas junto a estabelecimentos de diversão nocturna, que têm motivado intervenções policiais, que o uso de máscaras em todos os locais públicos passa a ser obrigatório na Madeira.

As excepções serão crianças e pessoas com casos clínicos que comprovadamente desaconselhem a utilização de máscara.

Desde o início da pandemia, a Madeira já registou 105 caos de covid-19, dos quais oito continuam activos. Sem vítimas mortais e apenas com uma pessoa a ter passado pelos cuidados intensivos, a região autónoma tem apostado nestas estatísticas para acelerar a retoma do turismo, o principal motor económico do arquipélago.

Depois do Rali Vinho Madeira, em Setembro vai decorrer a tradicional Festa da Flor e a Festa do Vinho. Dois eventos marcadamente turísticos, que as autoridades regionais não querem que se tornem fontes de contágio.

Nos aeroportos da Madeira e de Porto Santo foram montadas unidades de rastreio de covid-19, que fazem testes a quem chega. Até agora, foram detectados cinco casos de infecções através deste sistema de vigilância.