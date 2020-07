Fogos em canis de Santo Tirso: director-geral de Alimentação e Veterinária demite-se depois de críticas de Costa

O director-geral de Alimentação e Veterinária, Fernando Bernardo, apresentou a demissão do cargo que ocupava desde 2016. O pedido já foi aceite pelo Ministério da Agricultura. A notícia foi avançada pela TSF e confirmada ao PÚBLICO pelo Ministério da Agricultura.

O Ministério da Agricultura não faz comentários sobre a demissão e os seus motivos, mas a DGAV tem sido criticada, inclusive pelo primeiro-ministro, depois dos fogos em dois canis ilegais de Santo Tirso que mataram dezenas de animais.

Na última sexta-feira, no debate do Estado da Nação, o primeiro-ministro caracterizou o incêndio em Santo Tirso como um “massacre chocante” “absolutamente intolerável”. António Costa disse que irá aguardar pelos factos saídos do inquérito aberto pela Inspecção-Geral da Administração Interna, mas admitiu repensar o quadro legal e a “orgânica do Estado” nesta matéria.

“Quanto à orgânica do Estado, não tenho dúvidas que a temos que repensar porque obviamente a DGAV [Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária] não está feita para cuidar de animais de estimação e manifestamente não tem revelado capacidade ou competência de se ajustar à nova realidade legislativa que temos”, respondeu o chefe do executivo, apelando ao “esforço” e “humildade” para avaliar a lei com o objectivo de evitar a repetição de situações semelhantes.

O primeiro-ministro respondia ao deputado do PAN André Silva, que lamentou o incêndio em Santo Tirso, deixando duras críticas aos ministros da Agricultura e do Ambiente e Acção Climática, ao ministro da Administração Interna, bem como ao director da DGAV.

O incêndio em Santo Tirso ocorreu na noite do dia 17 de Julho e destruiu dois abrigos ilegais, tendo sido recolhidos por moradores e por autoridades mais de uma centena de animais. As pessoas presentes criticaram as proprietárias – que alegadamente não terão permitido a entrada de ajuda – e a GNR, por não ter chegado em tempo útil ao incidente.

O veterinário municipal foi suspenso pela Câmara de Santo Tirso, que também instaurou um “processo interno de averiguações”. Entretanto, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, pediu que a Inspecção-Geral da Administração Interna realizasse um inquérito para apurar eventuais responsabilidades da GNR e da Protecção Civil.