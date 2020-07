Dez milhões de euros para as instituições particulares de solidariedade restabelecerem respostas sociais

Chama-se Programa Adaptar Social +. É uma transferência de verba do Estado para as instituições particulares de solidariedade cobrirem os custos associados ao restabelecimento das respostas sociais em condições de segurança para quem nelas trabalha e para quem a elas recorre em contexto de covid-19. A portaria, assinada pela ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, foi publicada esta terça-feira no Diário da República. A medida faz parte do Programa de Estabilização Económica e Social, aprovado no passado dia 6 de Junho.

