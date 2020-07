Ricardo Costa: “As estruturas de comunicação estão a matar os clubes e o futebol”

Entrevista

Ricardo Costa, o director de Informação da Impresa e da SIC, admite a culpa da TV no aumento do clima tóxico no comentário futebolístico mas lamenta que os clubes e a federação fechem a porta ao jornalismo. Sobre Cristina Ferreira diz que, mais que uma apresentadora, é uma “marca própria” que a prazo é incompatível com a estrutura empresarial de um canal de televisão. E atira-se a Mário Ferreira por usar uma “lógica de tentativa de destruição da concorrência”.