PS quer arrancar audições ao sector financeiro pelo Novo Banco e Fundo de Resolução

O PS está preocupado com a forma como a venda de imóveis do Novo Banco está a ser feita e quer começar as audições ao sector financeiro previstas para Setembro pelo Novo Banco e pelo Fundo de Resolução, disse ao PÚBLICO o vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia. Também a deputada bloquista, Mariana Mortágua, se mostra preocupada, defendendo que se deve suspender as transferências para o Novo Banco e as vendas dos activos do Novo Banco. Além disso, vai enviar um requerimento ao Novo Banco e ao Fundo de Resolução a perguntar quem são os beneficiários últimos de todos os activos vendidos pelo Novo Banco.​​

“Há cerca de dois meses, o PS apresentou à Comissão de Orçamento e Finanças (CFO) um requerimento para ouvir todo o sector financeiro. Os motivos eram vários, entre eles a alienação de activos pelo Novo Banco”, afirmou o deputado do PS. No âmbito da aprovação deste requerimento vão ser ouvidas 30 entidades, adiantou. “Queremos começar pela administração do Novo Banco e do Fundo de Resolução”, disse, explicando que é esta a indicação que será dada à COF.

O deputado reagia assim à notícia do PÚBLICO desta terça-feira que dá conta da venda de 13 mil imóveis, pelo banco que resultou da resolução do BES em 2014, a preço de saldo a um fundo das ilhas Caimão, tendo sido compensado em parte das perdas pelo Fundo de Resolução e tendo o banco emprestado dinheiro aos compradores para financiar esta operação.

“Esta investigação do PÚBLICO eleva o nível de preocupação do PS com estas operações”, diz o deputado.

O primeiro-ministro, António Costa, pediu na semana passada que o Ministério Público suspenda operações de venda em curso até que seja conhecida a auditoria. Esta tem um prazo final de entrega a 31 de Julho.

“Travar tudo”, defende BE

A deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, insiste que o “essencial” é suspender as transferências para o Novo Banco e as vendas dos activos do Novo Banco. Além disso, pretende, até ao final desta terça-feira, enviar um requerimento ao Novo Banco e ao Fundo de Resolução a perguntar quem são os beneficiários últimos de todos os activos vendidos pelo Novo Banco.

“O Banco de Portugal que diga quem são os últimos beneficiários, já que garantiu que havia mecanismos de fiscalização. Aliás, fiz essa pergunta ao ministro das Finanças na última audição regimental, se havia forma de controlar quem eram os beneficiários últimos dos veículos e ele disse-me que todos os mecanismos de segurança estavam no seu sítio”, ironiza a deputada.

Esta é uma questão que tem vindo a ser levantada pelo BE, recorda a bloquista: “Nos últimos anos perguntámos insistentemente ao Fundo de Resolução, ao Governo e ao Banco de Portugal quais eram as garantias sobre a quem é que estes activos estavam a ser vendidos. Porque há enormes dúvidas de que não esteja a existir aproveitamento na venda dos activos. Sempre nos foi dito que existiam todos os mecanismos de segurança para conferir que os activos não estavam a ser vendidos a partes relacionadas”, diz a economista, considerando que essa ideia “de que havia mecanismos para aferir a gestão do banco” que garantissem que “não havia venda de activos a partes relacionadas é simplesmente falsa”.

“A partir do momento em que é vendido a um veículo nas Caimão, em que o Banco de Portugal não diz quem são os donos, não consegue aferir nada, é falso que essa fiscalização tivesse sido feita”, acusa.

Para a deputada, a investigação do PÚBLICO, nesta terça-feira, mostra que tal não está a ser acautelado: “O que agora começamos a perceber é que não é possível, sequer, aferir se há partes relacionadas ou não, porque estamos a falar de veículos secretos nas Caimão e, portanto, o Banco de Portugal não foi às Caimão ver quem era os donos daquele offshore. Não é verdade que possa controlar a venda dos activos.”

Mariana Mortágua avisa que o contrato de venda do Novo Banco “permite tudo, todos os abusos, é ruinoso”: “Cria uma garantia pública e dá ao privado a gestão dos activos que vão accionar a garantia pública. É lógico que o privado tem todos os incentivos para fazer uma gestão contra o interesse público”, nota. E acrescenta: “É até surpreendente que, depois de três anos a insistir junto do Governo, depois de termos tido um conflito com o Governo sobre ter injectado dinheiro sem auditoria, em que o próprio primeiro-ministro deu o dito por não dito e voltou atrás e garantiu que as auditorias estavam feitas, depois disto tudo, o próprio primeiro-ministro esteja a pedir à Procuradoria-Geral da República que impeça a venda de activos.”

Mariana Mortágua recorda que, desde 2017, que o BE defende que não se devia ter vendido o Novo Banco, “tendo vendido o Novo Banco”, não devia ter sido “com aquele contrato e, havendo contrato, era garantir que havia mecanismos de fiscalização”.

Agora, diz, “é óbvio que a única coisa que há a fazer é suspender tudo: suspender as transferências para o Novo Banco e as vendas dos activos do Novo Banco”: “Defendemos isso há mais de um ano. Andamos a pedir esta auditoria há mais de um ano. Dizemos que não pode haver transferências sem conhecimento de uma auditoria e, há mais de três anos, que estamos a denunciar este contrato”, frisa.

A deputada considera ainda que tudo isto podia ter sido evitado: “É só um bocadinho frustrante que tudo aquilo que foi dito que ia acontecer esteja a acontecer e, entretanto, o dinheiro público já foi injectado no Novo Banco. Não se trata de uma coisa que ninguém tivesse previsto. Há anos que estamos a dizer que isto vai acontecer, que isto está a acontecer.”

PAN voltará a propor renegociação dos acordos de venda do Novo Banco

Também o PAN reage com preocupação à investigação do PÚBLICO publicada nesta terça-feira. Numa declaração enviada ao PÚBLICO, André Silva adianta que, “para se evitarem mais prejuízos para o erário público com operações como esta, o PAN voltará a propor em sede do próximo Orçamento do Estado a renegociação dos acordos de venda do Novo Banco de modo a clarificar alguns vazios potencialmente danosos para o Estado, a reduzir significativamente os encargos futuros para o erário público e a assegurar que, durante a crise sanitária, não serão injectadas mais nenhumas verbas no Novo Banco”.

Para o deputado, “tal renegociação, tão necessária num contexto de crise económica como o que vivemos, já poderia estar em curso se, em sede de orçamento suplementar, esta proposta não tivesse sido chumbada com o voto contra do PS e abstenção de PSD, PCP e CDS-PP”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

André Silva nota ainda que “só os mais distraídos podem ficar surpreendidos com as vendas ruinosas, imorais e sem qualquer ética dos activos tóxicos do Novo Banco, uma vez que várias vendas como esta agora denunciada pelo PÚBLICO foram feitas desde 2018 e representaram uma perda total 611 milhões de euros”.

“Lamentavelmente devido ao desinteresse do Governo e à inércia do Banco de Portugal e do Fundo de Resolução nada foi feito para travar estas vendas ao desbarato e sem transparência no momento adequado, pelo que todas as investigações que se venham a fazer, ainda que sejam de saudar, correm atrás do prejuízo”, acrescenta.

Para o deputado, “este caso é sintomático da gestão ruinosa que tem sido feita pela Lone Star no Novo Banco” e alerta “para a necessidade de uma mudança urgente de postura do poder político para com o Novo Banco”.