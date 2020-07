Novo Banco rejeita prejuízo directo para o Fundo de Resolução com venda de imóveis

O Novo Banco rejeita que haja prejuízos directos para o Fundo de Resolução com a venda de imóveis no âmbito do Projecto Viriato e adianta que a “generalidade” daqueles imóveis não está coberta pelo mecanismo de protecção de capital. A instituição enviou “em antecipação” dados sobre venda de imóveis para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Continuar a ler