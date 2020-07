Gestão do Novo Banco sob ataque da esquerda à direita

A auditoria à gestão do Novo Banco chega na sexta-feira à mesa do Governo, culminando uma semana em que, da esquerda à direita, se ouviram ataques aos processos de venda de imóveis feitos pela instituição. A temperatura do termómetro político voltou a subir com a publicação da investigação do PÚBLICO a dar conta de mais um negócio com perdas compensadas pelo Fundo de Resolução. A poucos dias do sexto aniversário da resolução do BES, a classe política quer envolver o Ministério Público, a quem pede uma investigação judicial. “Espero que o Ministério Público agarre neste dossier”, atirou o líder do PSD.

