Queres ver o teu nome em Marte? Robô da NASA vai enviar nomes para o espaço

É já esta quinta-feira, 30 de Julho, que o robô-cientista Perseverance vai a Marte procurar vestígios de vida. A missão Marte 2020 tem aterragem prevista para 2021 na cratera Jezero, onde terá existido um lago e um delta, e deverá recolher amostras da superfície para trazer para a Terra. Com o robô, deverão voar 10.932.295 nomes de habitantes do planeta Terra. Como? Gravados com um feixe de electrões em microchips de silicone, ao longo de linhas de 75 nanómetros (mais pequeno do que um milésimo de um cabelo) e, posteriormente, afixados e tapados com um vidro na superfície do robô — a melhor alternativa, já que ainda não é possível lá ir fisicamente.

Os “lugares” para nomes são reservados através da página da NASA Send Your Name to Mars. Basta preencher o primeiro e último nome, código postal e email, et voilà!, recebemos um cartão de embarque. Já não há vagas para “viajar” com a missão que tem início esta quinta-feira, mas já é possível reservar para as próximas missões. Para já, há 633.135 inscrições — 1634 foram feitas a partir de Portugal.

O lançamento de Perseverance vai acontecer às 12h50 de Portugal Continental e poderá ser visto online através das redes sociais da NASA. Esta é a primeira missão da agência dedicada à astrobiologia: a NASA vai procurar sinais (químicos) de vida microbiana em Marte, caracterizar o clima e a geologia do planeta, estando, assim, mais perto de poder enviar astronautas para o planeta. O melhor é assegurar já o lugar para voos futuros. Nós já o fizemos.