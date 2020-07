Com um personal trainer ou num ginásio na rua, há explosões de energia fora de portas

É vê-los passar: a correr rápidos ou mais vagarosos, a deslizar de bicicleta, em cima do skate, a saltar à corda ou a arriscarem-se de um muro para o outro. Outros preferem estender o tapete de ioga numa das sombras dos jardins do Porto e alongar, serenos, em harmonia com a água que se ouve da fonte e as folhas que se mexem, muitos metros acimas deles. A pedido de muitos praticantes que surgem todos os anos no Verão, o estúdio do Porto que encontramos na Quinta do Covelo organiza nesta estação aulas "em constante ligação com a terra e os elementos", conta Sónia Monteiro, responsável pelo Free Flow. Agora, os exercícios respiratórios em grupo, com os sons da natureza, "ganham todo um novo significado".

Durante o confinamento, a prática de exercício físico foi outro dos momentos do quotidiano a entrar para dentro de casa. Com a chegada do sol, parece explodir de energia junto às marginais das praias, parques infantis, passadiços ou parques de estacionamento vazio. Vão dos 8 aos 80: nas idades e no nível de esforço físico.

O sector dos ginásios, com muitos trabalhadores independentes, foi dos mais afectados pela pandemia. Muitos estabelecimentos e profissionais reeinventaram-se e deram aulas para uma câmara, na esperança que alguém se ligasse do outro lado. Outros, quando voltaram a abrir a 1 de Junho, montaram autênticos estúdios no exterior, com aulas de grupo ou com o incentivo constante de um personal trainer, que trabalha de máscara. "Nada substitui a orientação de um professor ao vivo", reconhecem, mesmo que através do Zoom a professora de ioga tenha conseguido reunir 50 alunos, em casas da África do Sul aos Estados Unidos da América.

No quarto ou na varanda, improvisava-se com livros, garrafões, pacotes de arroz ou cadeiras. Para o espaço público livre, com a orientação de especialistas, trazem-se os pesos, as cordas, as bicicletas elípticas, as garrafas de água. Às vezes, largam-se as t-shirts. Depois, é aguentar. Há vantagens neste novo normal: no final, talvez reste tempo para um mergulho de água gelada. Mas antes, há que desinfectar os materiais.