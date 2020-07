Adiamento das presidenciais aprofunda crise política na Bolívia

A Bolívia vive uma profunda crise política e as eleições presidenciais foram mais uma vez adiadas, de 6 de Setembro para 18 de Outubro. O Tribunal Supremo Eleitoral justificou a decisão com a pandemia de covid-19, mas o Movimento para o Socialismo (MAS), do ex-Presidente Evo Morales, não tem dúvidas de que a verdadeira razão é a sua liderança nas sondagens. O partido já prometeu protestos constantes contra a decisão judicial.

Continuar a ler