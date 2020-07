Há quatro concorrentes para renovar a frota da Transtejo com dez barcos eléctricos

O concurso lançado pela Transtejo em Janeiro para a compra de dez novos navio eléctricos que vão renovar a velha frota da Transtejo atraiu quatro concorrentes. São eles a Majestic Glow Marine PTE, Astilleros Gondan, os Estaleiros Navais de Peniche e a Holland Shipyards B.V., anunciou a transportadora fluvial esta terça-feira, em comunicado. Segue-se agora a fase de análise das propostas apresentadas pelas empresas. Além dos Estaleiros de Peniche, os restantes concorrentes são empresas de Singapura, Espanha e Países Baixos, respectivamente.

Os primeiros navios têm chegada prevista para 2022, mas só em 2024 a nova frota deverá estar completa. Vão assegurar as ligações fluviais entre Lisboa e Cacilhas, Seixal e Montijo, ter um impacto sobre três milhões de habitantes​ e “permitir melhorias significativas nos padrões de conforto e segurança oferecidos aos passageiros”, salienta a empresa de transporte fluvial, em comunicado.

"O investimento numa frota de navios ambientalmente sustentável, dotada de um sistema de propulsão 100% eléctrico, com consumos energéticos inferiores às dos navios actuais e sem emissões de GEE (em 2019, o consumo de gasóleo foi de 5248.741 litros correspondente à emissão de 13.122 toneladas de CO2) vai de encontro à estratégia nacional para a descarbonização”, nota a empresa.

Este concurso foi lançado no início do ano, já depois de o primeiro concurso, que previa a compra de barcos a gás, ter sido cancelado no final do ano. Na altura, segundo o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, ao Jornal de Negócios, os concorrentes não tinham demonstrado o “cumprimento dos requisitos de capacidade técnica exigidos”. Em causa, à semelhança do concurso que está a decorrer, estava um investimento de 90 milhões de euros — 57 milhões para os navios e 33 milhões para a manutenção durante um período de cinco anos. As embarcações chegariam um ano mais cedo, em 2021.