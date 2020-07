Os amigos e a família já se podem reencontrar fora de casa e à mesa com um chef

Quem não tem saudades de combinar mais um jantar com o seu grupo de amigos? Ou de celebrar um aniversário de um familiar no restaurante preferido? Muitos, com certeza, mas os receios ligados à pandemia e as restrições aos ajuntamentos fazem com que uma refeição fora, especial e em grupo, leve a um planeamento e cuidados extras.

À semelhança de tantas outras áreas de negócio que tiveram de se reinventar e adaptar às circunstâncias trazidas pela covid-19, alguns espaços aderiram ao conceito chefs tables – a oportunidade de desfrutar fora de casa de uma experiência gastronómica num espaço exclusivo com toda a segurança, confeccionada por um chef. Em Lisboa, a Oficina Oito e o â.ma.go são dois exemplos desta nova aposta.

Com reservas disponíveis para um mínimo de duas pessoas e um máximo de dez, o â.ma.go abriu recentemente ao público, concretizando o sonho dos jovens chefs André Coelho e Marta Caldeirão, que tinham tudo planeado inaugurar o restaurante em Março. A pandemia trocou-lhes as voltas, mas não de mais. Na impossibilidade de avançarem na altura com o â.ma.go, optaram por um projecto alternativo – o The Sandwich Project, que, como o nome indica, tem uma oferta, ainda que reduzida, de sanduíches.

Menus de autor ou feitos à medida

Situado no Príncipe Real, o â.ma.go tem disponível um menu de autor de cinco momentos (dois snacks, couvert, entrada, prato principal e sobremesa) preparado pelos chefs na presença do grupo que reserve o espaço. Tudo é feito de acordo com a sazonalidade dos ingredientes e, sempre que possível, com recurso a produtos de pequenos produtores nacionais. O â.ma.go funciona exclusivamente à hora de jantar.

Na Oficina Oito, perto da Fonte Luminosa, na Alameda, o chef e anfitrião Luís Castelo é quem recebe os grupos que reservem o seu espaço, quer para almoços de trabalho, jantares de familiares ou amigos. O chef já passou pelas cozinhas de Vítor Sobral, Henrique Sá Pessoa e Paulo Morais, e tem experiência internacional, no Geranium, o três estrelas Michelin dinamarquês chefiado por Rasmus Kofoed.

â.ma.go Morada: Rua da Alegria, 41C, 1250-182 Lisboa

Informações e reservas: 913 701 177, [email protected] Instagram: @amago.restaurante

Horários: quarta-feira a domingo (só aos jantares)

Oficina Oito Morada: Rua Abade Faria, 8A, 1900-182 Lisboa

Informações e reservas: 919 584 635, [email protected]

Instagram: @oficinaoito

Horários: todos os dias, excepto segunda-feira (apenas com reserva)

A Oficina Oito tem dois anos e, ao longo desse tempo, tem proporcionado jantares temáticos, além de provas de vinho e de queijo, mas por agora Luís Castelo pretende dar uma resposta à medida dos clientes que querem usufruir de uma refeição sem medo de contágios, “num ambiente limpo, seguro e descontraído”. À mesa da Oficina Oito podem sentar-se até dez pessoas, se todas se conhecerem, mas o limite desce para seis se se juntarem desconhecidos — aliás, era este o conceito inicial do espaço, que teve de ser adaptado face às regras em vigor relacionadas com a pandemia. Os preços para estas experiências personalizadas começam nos 25 euros.

“Caso lhe apeteça cozinhar porque é um profissional, um amante da cozinha ou alguém que, durante o confinamento, descobriu a sua veia de chef também vai ser possível usar a cozinha e o espaço da Oficina Oito”, acrescenta ainda Luís Castelo em comunicado. Outra possibilidade daquele espaço de 100 metros quadrados é fazer workshops, reuniões de trabalho ou outros encontros.

Foto No Bairro dos Actores, a Oficina Oito é um espaço que permite criar eventos à medida DR

Texto editado por Carla B. Ribeiro