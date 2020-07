Air France-KLM com mais voos em Lisboa, Porto e Faro

O Grupo Air France-KLM anunciou que a partir de Agosto contará com cerca de 160 voos semanais de e para três aeroportos portugueses.

Pela parte da holandesa KLM, a oferta de voos de e para Portugal irá passar das 42 frequências semanais (ida e volta), operadas em Julho, para as 70. A oferta da companhia aérea, segundo se garante em comunicado, embora apenas cresça “ligeiramente em Lisboa”, “mais que triplica no Porto”.

A rota Lisboa-Amesterdão Schiphol, que mantém um voo/dia desde 28 de Março, passa a ser operada com três voos diários (dois em Julho), enquanto a rota Porto-Amesterdão-Schiphol passa de quatro voos/semana para dois voos/dia (14 semanais).

A programação para Lisboa e Porto inclui aviões com paragem nocturna em ambos os aeroportos, permitindo partidas de manhã cedo e mais oportunidades de ligação à rede europeia e internacional em Amesterdão Schiphol.

Enquanto isso, a Air France (do mesmo grupo) passou a garantir, desde 13 de Julho, a rota Faro-Paris Charles de Gaulle (lançada no início do mês com um voo por semana), com quatro frequências semanais. Já o voo Lisboa-Paris após voltar a ser diário em 6 de Junho, passou, progressivamente, para quatro voos diários; enquanto o Porto-Paris, após ter sido retomado em Junho, com três voos semanais, voltou a ser diário e em Julho passou a duas frequências diárias.

Embora salvaguardando que o programa de voos para o Verão está sujeito à evolução da situação da pandemia, o grupo avança que no caso da KLM, a rede europeia da companhia passará dos 72 destinos de Julho para 91 em Agosto. Já os destinos intercontinentais deverão passar dos 51 em Julho para os 59 em Agosto e os 61 em Setembro e Outubro, ainda abaixo do nível pré-covid-19. Nas contas entram ainda três novos destinos: Cork (Irlanda) e Southampton (Reino Unido) em Agosto e Riade (Arábia Saudita) em Setembro.

Em matéria de segurança, a companhia com base holandesa informa que “as máscaras são obrigatórias no embarque”. Durante o voo, “há equipamentos de higiene adicionais a bordo”, salientando-se que o ar “é renovado rapidamente usando filtros HEPA”.