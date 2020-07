Carlos Carvalhal anunciado como novo treinador do Sp. Braga

Carlos Carvalhal é o novo treinador do Sp. Braga. O clube minhoto oficializou nesta terça-feira a contratação do técnico por duas temporadas num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Depois de uma brilhante época no Rio Ave (quinto lugar), Carvalhal volta assim ao Sp. Braga, equipa que já treinou em 2006-07 e que representou durante boa parte da carreira como jogador.

Natural de Braga, Carvalhal fez a sua formação como jogador nos arsenalistas, onde jogou seis anos como sénior dividido por três períodos. Depois, como treinador, esteve em Braga durante 16 jogos na temporada 2006-07, como o segundo técnico da era António Salvador, escolhido para substituir Jesualdo Ferreira. Após quatro meses no cargo, Carvalhal invocou “razões pessoais” para sair.

A próxima época será a 21.ª de Carvalhal como treinador. Começou no Sp. Espinho em 1998 e ganhou notoriedade ao levar o Leixões, então uma equipa da terceira divisão, à final da Taça de Portugal. No principal escalão do futebol português, já treinou o Desportivo das Aves, o Belenenses, o Sp. Braga, o Beira-Mar, o V. Setúbal, o Marítimo, o Sporting e o Rio Ave.

A sua curta passagem pelo Sporting foi marcada por uma relação turbulenta com o presidente “leonino” José Eduardo Bettencourt. Contratado em Novembro de 2009 para substituir Paulo Bento, Carvalhal não conseguiu melhor que um quarto lugar no campeonato. Depois do Sporting, Carvalhal andou pelo estrangeiros. Esteve na Turquia (Istambul BB e Besiktas), nos Emirados Árabes Unidos (Al-Ahli), em Inglaterra (Sheffield Wednesday) e no País de Gales (treinou o Swansea numa fuga falhada à despromoção na Premier League).