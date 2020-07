Schettine e Iuri Medeiros reforçam Sp. Braga

Carlos Carvalhal, novo treinador do Sp. Braga, recebeu esta terça-feira dois reforços para o ataque, com o avançado brasileiro Guilherme Schettine (ex-Santa Clara) seguro por um contrato de cinco temporadas, enquanto o extremo Iuri Medeiros representará a equipa minhota por empréstimo (com opção de compra) dos alemães do Nuremberga.

Schettine, de 24 anos, formado no Atlético Paranaense, marcou três golos em 15 jogos na I Liga, que soma aos sete golos da temporada anterior (18 jogos), na segunda passagem pelos Açores, intercalada com uma experiência nas ligas saudita e dos Emirados Árabes Unidos, por empréstimo do Santa Clara.

?? “Não consigo descrever a felicidade por estar neste clube. Vou trabalhar muito e, se tudo correr bem, os golos vão surgir naturalmente”.



Preparem-se, temos ?? para o ataque!

?? #Schettine2025 pic.twitter.com/EwDe3C0Xky — SC Braga (@SCBragaOficial) July 28, 2020

Formado no Sporting, Iuri Medeiros, de 26 anos, representou Arouca, Moreirense, Boavista, Génova (Itália) e Legia Varsóvia (Polónia), antes de rumar à segunda Liga alemã. O extremo esquerdo soma ainda 57 internacionalizações nas selecções jovens de Portugal.

Todos nós temos aquele pé preferido... ???



Consegues adivinhar qual é o do mais recente membro do plantel? ?? pic.twitter.com/2ebcvaDq4i — SC Braga (@SCBragaOficial) July 28, 2020