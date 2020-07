Um campeonato, uma pergunta: para onde foram os pontos?

Entre as 15 equipas participantes na I Liga em 2018/19 e 2019/20, onze conquistaram menos pontos nesta temporada do que na anterior. Considerando que o número de pontos em disputa foi o mesmo – manteve-se o formato de 18 equipas –, para onde foram, então, estes pontos? Não sumiram, naturalmente, mas foram para o sítio menos provável: os recém-promovidos.

O campeão FC Porto precisou, em 2019/20, de “apenas” 82 pontos para colocar a mão no “caneco”. No ano passado, o Benfica precisou de conseguir bem melhor – mais cinco. E a qualificação para os lugares europeus foi também muito mais competitiva em 2018/19 do que nesta temporada.

Apesar de a luta pela permanência se ter mantido num nível de exigência pontual semelhante, houve, em geral, muito menos pontos conquistados pelas equipas entre uma época e outra. Explicação: Famalicão, Gil Vicente e Paços de Ferreira, os três recém-promovidos, fizeram boas temporadas, particularmente os dois primeiros, ambos bem acima do objectivo inicial: a singela permanência.

Fizeram, sobretudo, mais – muito mais – do que tinham feito Desp. Chaves, Nacional e Feirense. Foi para aí que foram os pontos.

“Sugados” pelo Minho

Começando pelo Famalicão, é evidente onde ficou a grande fatia dos pontos perdidos pelas equipas da I Liga em 2019/20. Além do futebol quase sempre atractivo, a equipa minhota traduziu essa qualidade de jogo em pontos: não só fugiu à despromoção – o objectivo inicial – como ficou bem dentro do top-10. Mais ainda: ficou às portas dos lugares europeus, meta que só falhou na última jornada, perdendo o lugar para o Rio Ave.

Também no Minho, mas em Barcelos, ficaram muitos pontos. O Gil Vicente não fez tanto como o Famalicão em matéria pontual, mas fez mais, porventura, no lado hercúleo da questão: trata-se de uma equipa que subiu directamente do Campeonato de Portugal, por via administrativa, e cujo plantel foi construído de raiz – e em cima do início do campeonato. Sob a batuta de Vítor Oliveira, os gilistas fizeram 43 pontos e ficaram num confortável décimo lugar.

Também o Paços de Ferreira, de Pepa, apesar de menos fulgurante, fez uns respeitáveis 39 pontos que costumam sempre garantir a permanência a qualquer equipa que os some.

Cadeiras a “escaldar”

Se as equipas perderam mais pontos, em geral, sobretudo para equipas recém-promovidas – e, por isso, teoricamente limitadas e inexperientes –, então não é difícil presumir que houve muita ira espalhada pelas direcções dos clubes, um pouco por todo o país. E, como já é tradicional nos países latinos, em geral, e em Portugal, em particular, essa ira traduz-se em despedimentos. Os números confirmam-no.

2019/20 foi, neste século, a segunda temporada que mais trocas de treinador teve durante a época (só em 2016/17 houve mais). Foram 20 mudanças ao longo das 34 jornadas, algo que ganhou significado, sobretudo, no Sp. Braga – entre Sá Pinto, Rúben Amorim, Custódio e Artur Jorge houve técnicos para todos os gostos.

Uma Liga de pouco ataque

Noutro âmbito, mas ainda na comparação 18/19-19/20, este campeonato foi, pela amostra dos números, menos ofensivo. Houve menos golos, menos remates, o melhor marcador pôde sê-lo com poucos golos marcados e até os defesas, dada a falta de proficuidade ofensiva, foram chamados a intervir mais e melhor na finalização.

Vejamos: em 2019/20 houve 762 golos marcados, contra os 826 da época anterior. Apenas ineficácia? Talvez não. Quem não remata não marca e as equipas remataram menos, bastante menos. Uma diferença absolutamente abismal de quase 500 (!) remates a menos entre 2019/20 e 2018/19.

Em matéria individual, Carlos Vinícius precisou de “apenas” 18 golos para ser o melhor marcador do campeonato (tantos quanto Pizzi e Taremi, mas com menos minutos em campo). Ora: há 13 anos que um jogador não vencia este prémio com tão poucos golos marcados. Liedson conquistou-o com 15 tentos, em 2006/07, já depois de Meyong, na época anterior a essa, e Postiga, em 2002/03, terem marcado, respectivamente, 17 e 13 golos.

Se mais provas forem necessárias da falta de qualidade ofensiva da I Liga 2019/20, atente-se no número de vezes que os defesas tiveram de intervir: houve 120 golos marcados por defesas – Alex Telles, com onze, contribuiu bastante –, um recorde absoluto desde o início do século. O mais perto foi em 2003/04 (16 golos de defesas), sendo que, nas restantes épocas, os valores são sempre bastante mais baixos.

Pandemia má conselheira… para alguns

Por fim, seria impossível passar ao lado de um campeonato que foi interrompido a meio, devido à pandemia de covid-19. Ainda que, nos detalhes mais relevantes (título e descidas), nada tenha mudado em termos de posições, houve, para algumas equipas, um antes e depois da suspensão da Liga.

Desde logo, à cabeça, o vice-campeão. O Benfica foi “para casa”, em Março, a apenas um ponto do FC Porto, mas somou, após a retoma do futebol, menos quatro pontos do que o rival – quatro pontos que seriam suficientes para ter mantido a luta pelo título aberto até à última jornada.

Mas não foi só o Benfica a sofrer com a paragem, já que, no Minho, Vitória de Guimarães e Sp. Braga também sofreram com a covid-19.

Os vitorianos somaram apenas 13 pontos nas últimas dez jornadas (foram a sexta equipa com menos pontos), depois de serem, até à paragem das competições, a sétima equipa com mais pontos conquistados. E se mandasse a classificação do pós-pandemia os minhotos teriam estado a lutar pela permanência e não pela Europa.

Já o Sp. Braga acabou a Liga no terceiro lugar, com o principal objectivo intacto, mas correu riscos graças a um mau desempenho pós-paragem. E valesse a classificação das últimas dez rondas e os minhotos ficariam num pobre nono lugar.

Em sentido contrário ao do Sp. Braga, destaque para uma equipa que até melhorou – e muito – na recta final, mas que terminou na mesma sem sucesso.

O pobre Portimonense das primeiras 24 rondas foi, após a retoma – já com Paulo Sérgio no comando – “substituído” por uma equipa que, valesse apenas a recta final, teria estado a lutar pela Europa – fez mais pontos em dez jornadas do que nas 24 anteriores. Acordou tarde.