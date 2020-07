Benfica viaja com 27 futebolistas para mini-estágio em Óbidos

O Benfica iniciou esta terça-feira um mini-estágio em Óbidos, a quatro dias da final da Taça de Portugal diante do FC Porto, viajando com 27 futebolistas, entre os quais os lesionados Taarabt e Grimaldo.

O médio marroquino tem uma entorse no tornozelo direito e não é certo que possa disputar a final em Coimbra, tendo falhado os últimos jogos na I Liga, e Grimaldo é baixa “duradoura”, devido a uma lesão ligamentar num joelho.

No grupo que permanecerá na zona oeste do país, o treinador Nélson Veríssimo chamou para o estágio o médio David Tavares.

O jogador é a única novidade, além de Grimaldo e Taarabt, numa lista que repete os 24 pré-convocados para o último jogo da I Liga, diante do Sporting, disputado no último sábado, com triunfo por 2-1.

A equipa permanecerá em Óbidos até sexta-feira, estando previstas sessões de treino diárias no Estádio do Peniche, a primeira das quais quarta-feira às 11 horas.

Na sexta-feira, Nélson Veríssimo e um jogador estarão na conferência de imprensa de antevisão da Taça, no estádio em Peniche, a partir das 13 horas, e de tarde a equipa viajará para Coimbra.

A final da Taça de Portugal opõe pela décima vez Benfica e FC Porto, com as “águias” a somarem oito triunfos e os “dragões” um, no confronto entre ambos. No total, os “encarnados” acumulam 26 troféus e os “azuis e brancos” 16. O jogo de sábado, no Estádio Cidade de Coimbra, tem início marcado para as 20h45.

Convocados: Svilar, Zlobin, Vlachodimos, Rúben Dias, Jardel, André Almeida, Ferro, João Ferreira, Nuno Tavares, Tomás Tavares, Grimaldo, Gabriel, David Tavares, Weigl, Samaris, Florentino, Zivkovic, Cervi, Pizzi, Chiquinho, Rafa, Taarabt, Gonçalo Ramos, Seferovic, Dyego Sousa, Jota e Vinícius.