De que é feita uma colecção?

Comentário

Depositar obras em centros de arte espalhados pelo país só faz sentido se esse depósito for a face visível de uma verdadeira política de descentralização, ou seja, se com as obras da colecção do Estado vier a capacidade de fixar profissionais qualificados, de criar massa crítica e de desenvolver estruturas de produção de conhecimento. Ora o que se vê na exposição inaugural do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra não deixa grandes esperanças.