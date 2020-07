Incêndio em Oleiros está dominado, mas ainda “há muito trabalho pela frente”. Há pelo menos seis mil hectares de área ardida

O incêndio que lavra desde sábado no concelho de Oleiros, em Castelo Branco, está dominado, embora tenha ainda algumas partes activas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC). Segundo disse à Lusa fonte da ANEPC, “o incêndio está dominado naquilo que é o seu perímetro”, mas “não quer dizer que não tenha ainda partes activas”.

Na manhã desta segunda-feira, em conferência de imprensa, o Comandante de Agrupamento Distrital do Centro Sul (CADIS), Luís Belo Costa, confirmou que o incêndio está dominado, mas, ainda assim disse que “o efectivo que está mobilizado” e que está em “trabalhos de consolidação”.

Luís Belo Costa disse que apesar de o incêndio estar dominado, há ainda “muito trabalho pela frente” já que se trata de um “área complexa”.

“Este perímetro é extraordinariamente grande e numa área que tenho vindo a referir extraordinariamente complexa do ponto de vista do coberto vegetal que se apresenta e, portanto, vai com toda a certeza dar-nos bastante trabalho do ponto de vista da consolidação deste forço de supressão que foi desenvolvido ao longa destas horas”, referiu o comandante, acrescentando que o incêndio ficou dominado por volta das 8h da manhã.

Luís Belo Costa referiu que não existe nenhuma aldeia em risco “porque não há nenhuma frente activa”. “Há ainda um período que carece de muita atenção, principalmente as áreas que ficaram dominadas mais tarde, entre elas a frente virada para o concelho de Proença-a-Nova e a frente virada no concelho de Castelo Branco. É natural que existam algumas reactivações ao longo das próximas horas”, disse ainda o comandante.

Questionado sobre a área ardida, o comandante afirmou que rondará os seis mil hectares, número que, sublinhou, precisará ainda de ser confirmado. “É uma área bastante extensa e posso avançar que estaremos a falar de um área que rondará, e isto carece de confirmação, e é uma confirmação que levará muito tempo a fazer porque a área é grande, mas rondará os seis mil hectares. É um tempo de começarmos a olhar para estes dados”, afirmou ainda.

Sobre a previsão do aumento da intensidade do vento e do agravamento das condições meteorológicas, Luís Belo Costa afirmou que todo o efectivo vai continuar no terreno para “precaver surpresas”. “Contamos que a partir do final da manhã as condições meteorológicas voltem a ser desfavoráveis e vamos ter de ter atenção ao que vai acontecer. Estando o incêndio dominado não é expectável aliviar em nada aquilo que é o dispositivo que está empenhado na consolidação. Para precaver surpresas dessas e algum agravar das condições meteorológicas vamos manter todo o dispositivo no terreno”, adiantou o comandante, dizendo ainda que nas últimas horas o aumento da humidade, a temperatura mais baixa e a direcção do vento contribuíram para que o incêndio fosse dominado.

O responsável garantiu ainda que há operacionais junto dos aglomerados populacionais e que todas as aldeia e seus habitantes “foram sendo protegidas”.

Pelas 09h20, segundo os dados avançados na conferência de imprensa, estavam no local 868 operacionais, apoiados por 274 veículos e duas aeronaves. Uma destas aeronaves é um avião de monitorização e coordenação para que as autoridades detectem “pontos quentes” que podem gerar mais preocupação. Foram também mobilizadas para o terreno mais máquinas de arrasto, num total de 11.

No domingo, ao início da noite, três aldeias do concelho de Oleiros estiveram em “risco efectivo” por causa deste fogo que se estendeu aos concelhos de Proença-a-Nova e Sertã.