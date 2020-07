Embaixada da Guiné-Bissau em Portugal repudia assassinato de Bruno Candé

A embaixada da Guiné-Bissau em Portugal manifestou esta segunda-feira, em comunicado, o seu “mais profundo repúdio e pesar” pelo assassinato do actor Bruno Candé, cidadão português de origem guineense morto em Moscavide no sábado.

A missão diplomática da Guiné-Bissau em Portugal apresenta condolências à família e aos amigos da vítima, assim como à Casa Conveniente, companhia de teatro a que o actor de 39 anos pertencia.

A embaixada repudia “todas as formas de intolerância e de violência, particularmente aquelas que resultam na perda de vidas humanas” e “exorta a que seja feita justiça”, manifestando “total confiança no Estado de Direito vigente neste país irmão”, lê-se na nota.

O mesmo organismo disponibiliza “toda a assistência jurídica” necessária à família de Bruno Candé, apelando ainda “à tolerância, à contenção, ao aprofundamento do conhecimento mútuo e ao reforço dos laços de amizade entre a comunidade guineense residente em Portugal e as populações e autoridades do país de acolhimento”.