Covid-19: mais duas mortes e 135 infecções

Nas últimas 24 horas morreram duas pessoas por covid-19 em Portugal, um aumento de 0,1% em relação a este domingo. No total, a doença já fez 1719 vítimas mortais. Os números desta segunda-feira da Direcção-Geral da Saúde (DGS) dão conta de mais 135 pessoas infectadas, uma taxa de crescimento de 0,3% e que eleva para 50.299 o número total de casos identificados desde 2 de Março.

Com 135 novos casos, esta segunda-feira é o segundo dia de Julho com menos infecções diárias, lado a lado com o dia 20 de Julho, outra segunda-feira, quando também foram registados 135 casos e só atrás do dia 21, quando existiram 127 novas infecções.

Das novas infecções desta segunda-feira, 75% foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e 16% na região Norte. Foi também na região de LVT que foram registadas as duas mortes das últimas 24 horas. Existem, neste momento, 414 pessoas internadas (mais onze que no domingo) — 45 destas estão nos cuidados intensivos (menos três que no dia anterior). Há 1397 pessoas a aguardar resultados laboratoriais e 35.120 a serem acompanhadas pelas autoridades de saúde.

Sabe-se também que recuperaram da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 mais 158 pessoas e que o número total de recuperados é agora de 35.375.

Há 13.205 casos activos de infecção, menos 25 que no domingo. Este valor obtém-se subtraído o número de mortes e de pessoas recuperadas ao número total de infectados desde o início da epidemia. Em Portugal, a taxa de letalidade global da doença é de 3,4%.

Lisboa e Vale do Tejo é a região que tem o maior número acumulado de casos no país – ao todo, são 25.549 os registos de infecção (101 nas últimas 24 horas) e 588 mortes por covid-19 (duas nas últimas 24 horas).

A região Norte tem 18.525 casos (mais 22) e 828 mortes. No Centro foram registados quatro novos casos, num total de 4411 infecções e 252 mortes. O Alentejo totaliza 691 casos (três novos) e 21 mortes desde o início da pandemia. No Algarve há 853 casos de infecção confirmados (nenhum nas últimas 24 horas e o número de mortes mantém-se em 15. A Madeira totaliza 105 casos de infecção e nenhuma morte. Já os Açores registam 165 casos e 15 mortes desde o início da pandemia.

A actualização do número de casos por concelho não era contabilizada desde a última segunda-feira — a DGS passou, a 14 de Julho, a actualizar este indicador apenas semanalmente, à segunda-feira, ao contrário do que aconteceu nos meses anteriores, em que os dados eram actualizados diariamente.

Olhando à lupa para este indicador, é possível perceber que Lisboa é o que regista o maior aumento do número de casos neste espaço temporal (4408, mais 168 desde a última actualização), seguido por Sintra (3695, mais 219), Amadora (2185, mais 95), Loures (2284, mais 87), Odivelas (1512, mais 87) e Cascais (1382, mais 80).