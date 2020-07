Acidente em Castelo Branco faz um morto e quatro feridos graves

O despiste de um veículo ligeiro de passageiros na Estrada Nacional 18 entre Castelo Branco e Alcains provocou esta segunda-feira um morto e quatro feridos graves, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 19h48, sendo que do despiste resultaram um morto e quatro feridos graves.

“Trata-se de jovens, aparentemente, com idades entre os 18 e os 22 anos, sendo dois do sexo feminino e três do sexo masculino, incluindo a vítima mortal”, explicou a fonte do CDOS de Castelo Branco.

No local estiveram 19 operacionais apoiados pelas viaturas médicas de emergência e reanimação de Castelo Branco e da Covilhã, cinco ambulâncias e um veículo de desencarceramento dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, e a GNR.