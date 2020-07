Testemunhas ouviram insultos racistas contra Bruno Candé. “Tenho armas do Ultramar e vou-te matar”

Depois do acidente de bicicleta que lhe deixou o lado esquerdo do corpo com limitações motoras, o actor Bruno Candé Marques, de 39 anos, andava bastante a pé. Já durante a pandemia de covid-19 era frequente ir ao café na Avenida de Moscavide, perto de casa. Precisava de ver pessoas, conta a sobrinha, Andreia. Esta segunda-feira, o banco onde se costumava sentar com a cadela “Pepa” tem flores e bilhetes de homenagem a lembrar o homem, o pai de três filhos, o irmão de cinco, o actor.

Continuar a ler