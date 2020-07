FPF lança acção de responsabilidade social com prémio de 50 mil euros

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu nesta segunda-feira início à terceira edição do “Prémio Futebol para Todos”, uma acção de responsabilidade social destinada a instituições sem fins lucrativos e que vai distribuir um prémio de 50 mil euros.

A iniciativa, divulgada no site oficial do organismo, tem candidaturas abertas até ao dia 4 de Setembro e vai decorrer com o apoio do programa da UEFA “HatrickFSR”, cujo objectivo passa por “envolver a sociedade civil em temas tão prementes como o combate à discriminação e a promoção da inclusão social”.

O montante destinado terá um valor máximo de 50 mil euros, sendo que pode ser “parcelado por vários projectos ou atribuído a apenas um”, segundo explicou a FPF, acrescentando que a avaliação dos projectos decorrerá entre os dias 7 e 30 de Outubro e a divulgação dos respectivos resultados até ao primeiro dia útil de Novembro.