Um morto e 209 infecções no dia em que Portugal passou os 50 mil casos

O relatório diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS) sobre a situação da covid-19 em Portugal revelou este domingo um novo número redondo na evolução da doença: o país ultrapassou os 50 mil casos confirmados, existindo agora 50.164 pessoas que foram infectadas pelo novo coronovírus desde o início da pandemia. Os dados mais recentes dão conta de 209 novos casos e um óbito, na região de Lisboa e Vale do Tejo, que continua a congregar também a maioria das novas infecções. Esta zona do país tinha 155 dos novos casos registados nas últimas 24 horas, o que representa mais de 74% do total.

Contrariando o que tem acontecido com mais frequência, o Alentejo era, este domingo, a segunda região com mais novas infecções registadas, num total de 17. Uma situação que poderá estar relacionada com um pequeno surto de infecção em dez elementos da mesma família, em Vimieiro (Arraiolos), que terá ocorrido após a visita de uma pessoa que desconhecia estar infectada. Há ainda cerca de 20 pessoas que aguardam o resultado aos testes, no âmbito da mesma situação.

Os restantes novos casos estão distribuídos pela região Norte (16), Algarve (15) e Centro (6). A Madeira e os Açores continuam a não registar novas infecções associadas à covid-19.

O número total de óbitos no país é agora 1717, depois de ter morrido mais uma pessoa, um homem com mais de 70 anos.

O boletim da DGS dá ainda conta de que há menos sete internados com a doença (são 403 quando ontem eram 410) e menos duas pessoas nos cuidados intensivos. Os últimos números indicam que eram agora 48, o que é o valor mais baixo desde 24 de Março, o mês em que a covid-19 chegou a Portugal, depois de se ter espalhado um pouco por todo o mundo, a partir da China, onde os primeiros casos foram identificados ainda em Dezembro do ano passado.

A covid-19 já afectou mais de 16 milhões de pessoas em todo o mundo.