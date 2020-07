O maior problema de António Costa

António Costa aproveitou o último debate do estado da nação para ensaiar um dos seus habituais golpes de poker político, propondo ao PCP e ao Bloco uma nova edição da “geringonça” e colando ao PSD a etiqueta de “velhos do Restelo” – a pretexto do seu cepticismo relativamente à questão do hidrogénio –, embora tenha sido com o mesmo PSD que, no dia anterior, aprovara o fim dos debates quinzenais (proposto, aliás, pelo mais acabado desses “velhos": Rui Rio).

