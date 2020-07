Estátua de Colombo derrubada e vandalizada no Funchal

A estátua do navegador Cristóvão Colombo, situada no parque de Santa Catarina, no Funchal, foi derrubada e vandalizada na madrugada de domingo, disse à agência Lusa fonte do gabinete da presidência do município.

“Contactámos a PSP logo que tivemos conhecimento”, afirmou a fonte, adiantando que a estátua “apresenta algumas fendas”. Também informou que “os serviços camarários estão a tentar perceber se há ou não danos maiores” e que está a ser avaliada neste momento “a melhor maneira de a recolher para restauro e recolocar no local o quanto antes”.

Colocada no espaço junto ao miradouro com vista para a cidade, a estátua de Cristóvão Colombo, feita em bronze sobre base de pedra, recorda a sua passagem pela Madeira, nos anos de 1475, 1480 e 1492, tendo sido mandada erguer em 1940. Esculpido por Henrique Moreira, o monumento foi inaugurado em 1968.

O presidente da Câmara do Funchal, Miguel Gouveia, publicou a seguinte mensagem no Facebook: “O Funchal é uma cidade cosmopolita e multicultural que sempre cultivou a tolerância às diferenças, recebeu com hospitalidade quem visita, lutou por equidade e justiça e abraçou a sua identidade com orgulho. Hoje não será diferente. Este domingo a cidade amanheceu maculada por alguns episódios de vandalismo urbano perpetrados durante a passada madrugada. Sejam fruto de excessos noctívagos ou para vincar uma qualquer posição ideológica, nada justifica atentar contra o património, material ou imaterial, dos funchalenses. Àqueles que procuram extrair dividendos, sejam de que natureza for, ferindo, boicotando e vandalizando a nossa cidade do Funchal, saibam que encontrarão nesta equipa um empedernido opositor.”

E remata: “Continuaremos com redobrada determinação e a humildade de sempre a mostrar ao mundo que é com civismo e tolerância que se honra o legado de valores que construiu no Funchal uma grande comunidade de gente responsável e trabalhadora. Ao trabalho!”