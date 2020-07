Debate quinzenal

Independentemente de não poucas vezes os debates entre os deputados e os membros do Governo, incluindo o primeiro-ministro, serem muito pouco construtivos, não será por este último “lá ir menos, que vai trabalhar mais”. Quando o PM – e nem sequer se trata de uma crítica, nem só ao actual, mas uma mera constatação – está sempre a aparecer em todo o lado, a todo o momento, não será uma manhã de quinze em quinze dias no Parlamento que o vai deixar “ trabalhar mais”. Todos nos lembramos de um PM, que depois até chegou a PR, que em grande parte da sua vida não tem feito senão política e dizia constantemente que “não era político”, que gritou “deixem-nos trabalhar” para não ter de dar justificações políticas do seu trabalho como político, na sua fase de PM. As idas do Governo e do PM ao Parlamento são indispensáveis, e não devem ser evitadas, seja qual possa ser a alegada razão. Quanto ao chefe do maior partido da oposição, que já deu provas em anteriores funções que não gosta de dar as indispensáveis justificações do seu trabalho em democracia, em nada admira ter sido o mentor de evitar “tantas” idas do PM ao Parlamento.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

A Liga das aves raras

O que se está a passar com o Desportivo das Aves, desde os jogadores e técnicos salários em atraso há várias meses, passando pela conta-corrente com o Benfica exposta pelo jornal PÚBLICO e terminando na pouca transparência da SAD, é a ponta visível do iceberg que é a Liga portuguesa.

Na expansão, globalização e comercialização das diferentes ligas europeias de futebol, sejam as ligas nacionais, sejam as competições de clubes da UEFA, houve um factor absolutamente determinante que mudou o rumo da história e da indústria do futebol: a centralização dos direitos televisivos.

Essa centralização permitiu, por um lado, que as ligas europeias pudessem ser vistas e seguidas em todo o mundo e, por outro, que se tornassem cada vez mais competitivas e, consequentemente, cada vez mais atractivas, ao dotar os clubes pequenos e médios de meios próprios que lhes permitem construir equipas fortes, competitivas e com independência económica. A liga portuguesa, em vez de acompanhar o movimento europeu da centralização dos direitos televisivos que revolucionou a indústria do futebol, permitiu que o Benfica, seguido pelo Sporting e o FC Porto, boicotassem esta reforma absolutamente estruturante do futebol europeu, asfixiando economicamente os clubes pequenos e médios e satelizando-os.

Ou seja, sem a centralização dos direitos televisivos, os pequenos e médios clubes vivem na dependência total dos três grandes que os ajudam a pagar as contas, através da compra de resultados desportivos e de votos nas assembleias da Liga, da compra de jogadores que não precisam, de contratos de empréstimo de jogadores e de pagamento de comissões aos administradores. Até os adeptos e dirigentes dos clubes pequenos e médios são dos três grandes. Tal não é a miséria!… Até os adeptos têm de ser emprestados para que os clubes pequenos e médios possam existir.

Santana-Maia Leonardo, Ponte de Sor