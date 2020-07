Xi Jinping deveria estar com insónias?

1. O secretário de Estado americano Mike Pompeo escolheu Londres para insistir no seu mais recente desafio à Europa: juntem-se aos Estrados Unidos para formarmos uma grande aliança destinada a conter a China. A visita decorreu na semana passada. “Temos esperança de que seja possível construir uma coligação que entenda esta ameaça e que queira trabalhar colectivamente para convencer o Partido Comunista Chinês de que não é do seu interesse envolver-se neste tipo de comportamento”, disse Pompeo em Londres, ao lado do seu homólogo britânico Dominic Raab. O “comportamento” a que o secretário de Estado se refere é hoje reconhecido em muitas capitais europeias como inaceitável. À primeira vista, o momento para lançar este desafio não poderia ser mais oportuno.

