O papel dos “netos emprestados” no combate à solidão

Relações fortes não existem apenas entre as pessoas que partilham os mesmos genes. Que o diga Celso, que escuta de Gracinda as “histórias de avó” que ouve quando visita a sua verdadeira avó. Ou Inês e Joaquina, que partilham segredos. De Norte a Sul do país há associações que ajudam os mais velhos a não estar sós. Celso e Inês são voluntários, assim como Aline que, aos 80 anos, acompanha Ana Rosa, de 82. Hoje é o Dia dos Avós e o PÚBLICO foi conhecer a Associação de Voluntariado Universitário (VO.U.), no Porto, o Projecto de Voluntariado de Proximidade da Fundação Eugénio de Almeida, em Évora, e a Associação Coração Amarelo, em Lisboa.

